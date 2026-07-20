Ordu'da Aranan 38 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 95 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU