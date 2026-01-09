Ordu\'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan asılsız yangın ihbarı, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 22. Sokak üzerindeki bir binada yangın çıktığı yönünde ihbar geldi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, emniyet ve sağlık ekipleri, ihbara konu olan 4 katlı binaya yöneldi. Ekipler yangının çıktığı iddia edilen 3. katta ve bina genelinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontroller ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda binada yangın olmadığı tespit edildi. Asılsız ihbarla zaman kaybeden ekipler, tutanak tutulmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz meşgul edilmesinin gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceği uyarısında bulundu. - ORDU