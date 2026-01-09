Ordu'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ordu'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Ordu\'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi
09.01.2026 20:35  Güncelleme: 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünye ilçesinde yapılan asılsız yangın ihbarı, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yangın olmadığı tespit edildi ancak yetkililer gereksiz ihbarlara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapılan asılsız yangın ihbarı, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayramca Mahallesi Okul Caddesi 22. Sokak üzerindeki bir binada yangın çıktığı yönünde ihbar geldi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine intikal eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği, emniyet ve sağlık ekipleri, ihbara konu olan 4 katlı binaya yöneldi. Ekipler yangının çıktığı iddia edilen 3. katta ve bina genelinde detaylı incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontroller ve çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda binada yangın olmadığı tespit edildi. Asılsız ihbarla zaman kaybeden ekipler, tutanak tutulmasının ardından bölgeden ayrıldı.

Yetkililer, 112 Acil Çağrı hattının gereksiz meşgul edilmesinin gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceği uyarısında bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Polis, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ordu'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda Tüpten sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
Sörloth’un golü Atletico Madrid’e yetmedi Real Madrid finalde Sörloth'un golü Atletico Madrid'e yetmedi! Real Madrid finalde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Renee Good, kendi hatasının kurbanı
Bursaspor’dan bir iddialı transfer daha Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi

20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
19:46
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
19:20
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 21:17:25. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da asılsız yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.