Ordu\'da balkondan düşen bebek hayatını kaybetti

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Ordu'nun Kabataş ilçesinde balkondan beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki Taha Alp Kartal, ikinci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan hayatını kaybeden bebeğin babası Tayfun Kartal'ın askeri personel olduğu ve Kars'ta görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU