Ordu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu\'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Pelitliyatak Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, güvenlik güçleri de olay yerinde bulundu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

06.03.2025 22:48  Güncelleme: 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pelitliyatak Mahallesi'nde Mustafa Tütüncü'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın söndürülürken ev ise kullanılamaz hale geldi.

"Zararı el birliği ile inşallah kısa sürede telafi edeceğiz"

İftar ziyareti nedeniyle mahallede bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Rabbim beterinden korusun. Pelitliyatak Mahallemizin Güney mevkiinde Mustafa Tütüncü'ye ait hanede çıkan yangına itfaiyemiz ile birlikte müdahalede bulunduk. Sadece maddi hasar meydana gelmesi gönlümüze su serpti. Ailemize geçmiş olsun diyorum. Zararı el birliği ile inşallah kısa sürede telafi edeceğiz" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pelitliyatak, Güvenlik, Belediye, İnceleme, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:35:31. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Çıkan Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.