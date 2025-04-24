Ordu\'da DEAŞ Üyesi Yabancı Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'e üye olmak suçundan araması bulunan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu, 'DEAŞ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, TEM ve asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu şüpheli şahıs saklandığı yerde yakalandı. İşlemlerinin ardından D.H.G.E., adli mercilere sevk edildi. - ORDU