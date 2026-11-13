Ordu'da jandarma, ekimde aranan 81 hükümlüyü yakalayıp tutukladı - Son Dakika
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Ordu'da jandarma, ekimde aranan 81 hükümlüyü yakalayıp tutukladı

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Ordu\'da jandarma, ekimde aranan 81 hükümlüyü yakalayıp tutukladı
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Ordu'da JASAT'ın 1-31 Ekim 2026'da yürüttüğü çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 hükümlü yakalandı. 10 yıl ve üzeri cezası olan 5 şahıs dahil yakalananların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da jandarma ekiplerince ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 81 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs başta olmak üzere toplam 81 aranan şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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