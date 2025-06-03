Ordu\'da Jandarma Operasyonları: 45 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından son bir haftada yapılan asayiş çalışmaları kapsamında aranması bulunan 45 şüpheli şahıs yakalandı, bu şahıslardan 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde, kamu düzeninin sağlanması, emniyet ve asayişin temini amacıyla son bir hafta içerisinde çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 37 bin 156 şahıs ve 12 bin 520 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 45 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimleri

Trafik jandarması timlerince il genelinde yapılan denetimlerde 12 bin 770 araç kontrol edildi. 436 sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulanırken, 89 araç trafikten men edildi ve 12 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik kazalarının önlenmesine yönelik olarak ise radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı ile mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel denetimler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 14'ü hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, 3'ü hakkında 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirme' suçundan, 2'si hakkında ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 25 adet sentetik hap, 20 gram metamfetamin, 26 gram kubar esrar, 31 gram sentetik kannabinoid, 15 gram skunk ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadelede çalışmaları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda, 3 adet Gürcistan sürücü belgesine ait noter onaylı tercüme belgesi ele geçirildi

Çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ORDU