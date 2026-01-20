Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ordu'da karla mücadele sürüyor

Ordu\'da karla mücadele sürüyor
20.01.2026 13:43  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, 417 araç ve 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yolları açmanın yanı sıra zor durumda kalan vatandaşlara da yardım ediyor.

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ortalama kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel görev yapıyor. Ekipler yalnızca yolları ulaşıma açmakla kalmıyor, soğukta, karda, tipide yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe merkezinden Çubuklu Mahallesi'ndeki evine gitmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Nimet Kahya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı. Annesinin yolunu gözleyen zihinsel engelli çocuklarına kavuşan Kahya, zorlu şartlarda yolunu açarak kendisini çocuklarına kavuşturan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekiplere teşekkür ederek dualar etti.

Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler yolları ulaşıma açarken bir yandan da hastaları sağlık kuruluşlarına ulaştırıp, vefat eden vatandaşlar için de cenaze hizmeti veriyor. Böylece soğuk ve zorlu şartlara rağmen görev yapan ekipler, hem hastalara umut oluyor hem de acılı ailelerin yükünü paylaşıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:59:53. #7.11#
SON DAKİKA: Ordu'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.