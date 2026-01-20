Ordu\'da karla mücadele sürüyor

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ortalama kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Ordu'da Büyükşehir Belediyesi, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel görev yapıyor. Ekipler yalnızca yolları ulaşıma açmakla kalmıyor, soğukta, karda, tipide yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe merkezinden Çubuklu Mahallesi'ndeki evine gitmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan Nimet Kahya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı. Annesinin yolunu gözleyen zihinsel engelli çocuklarına kavuşan Kahya, zorlu şartlarda yolunu açarak kendisini çocuklarına kavuşturan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekiplere teşekkür ederek dualar etti.

Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren ekipler yolları ulaşıma açarken bir yandan da hastaları sağlık kuruluşlarına ulaştırıp, vefat eden vatandaşlar için de cenaze hizmeti veriyor. Böylece soğuk ve zorlu şartlara rağmen görev yapan ekipler, hem hastalara umut oluyor hem de acılı ailelerin yükünü paylaşıyor. - ORDU