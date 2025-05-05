Ordu'da Kayıp Süleyman Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp Süleyman Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu\'da Kayıp Süleyman Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kaybolan Süleyman Erdoğan, yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulunarak defnedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

05.05.2025 15:47  Güncelleme: 15:52
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Ordu'da kayıp ihbarının ardından yapılan arama çalışmalarının 3'üncü gününde, kanyon içerisinde cansız bedeni bulunan Süleyman Erdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan (35) ve yanındaki arkadaşı Gizem Sinanoğlu (25), 30 Nisan tarihinde kayboldu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. 1 Mayıs gecesi Sinan Erdoğan'ın otomobilinin Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulunması üzerine, 2 Mayıs tarihi sabah saatlerinde bölgede geniş çaplı arama çalışması yapıldı. Çalışmaların 2'nci gününde Gizem Sinanoğlu'nun, çalışmaların 3'üncü gününde ise Süleyman Erdoğan'ın cansız bedeni kanyon içerinde bulundu.

Ulubey Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan, Hasan ve Emine çiftinin 3 çocuğundan biri olan Süleyman Erdoğan'ın cenazesi ilçenin Yenisayaca Mahallesi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahallede toprağa verildi.

Öte yandan, Gizem Sinanoğlu'nun suya düştüğü, Süleyman Erdoğan'ın ise kurtarmaya çalıştığı esnada suya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Kayıp Süleyman Erdoğan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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