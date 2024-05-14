Ordu'da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı

Ordu\'da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın bahçeye uçarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Seyda G., Abdullah M., Zeynep Zülal A. ve Alican T. yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.05.2024 22:26
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Ordu'da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı

ORDU - Ordu'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın bahçeye uçarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nizamettin Mahallesi Nizamettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay G.'nin kullandığı 52 AEL 415 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun alt tarafında bulunan fındık bahçesine doğru takla attı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Seyda G., Abdullah M., Zeynep Zülal A. ve Alican T. yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

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