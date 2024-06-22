Ordu'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ordu\'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, kontrolden çıkan bir minibüsün refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

22.06.2024 12:14
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Ordu'da kontrolden çıkan minibüsün refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun'a giden Bekir Ç.'nin (46) kullandığı 52 S 0217 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarptı sonrasında yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kerem A. (25), Mervenur Ö. (31), Zeynep Gazali Y. (42) ve Mustafa Öztürk (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı, sonrasında refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptığı, yan yattıktan sonra da sürüklenmeye devam ettiği görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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