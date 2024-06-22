Ordu'da minibüs refüje çarparak böyle yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da minibüs refüje çarparak böyle yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'da kontrolden çıkan minibüsün refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Altınordu İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki ağaçlara, ardından beton aydınlatma direğine çarptı ve yan yattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.06.2024 16:16
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Ordu'da minibüs refüje çarparak böyle yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı

ORDU - Ordu'da kontrolden çıkan minibüsün refüje çarparak yan yattığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınordu İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Giresun'a doğru giden Bekir Çavaş'ın kullandığı 52 S 0217 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjde bulunan ağaçlara, ardından refüj üzerindeki beton aydınlatma direğine çarptı, sonrasında da yan yattı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kerem Akköse (25), Mervenur Öztürk (31), Zeynep Gazali Yüksel ve Mustafa Öztürk yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Mustafa Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde minibüsün kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı, sonrasında refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptığı, yan yattıktan sonra da sürüklenmeye devam ettiği görülüyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da minibüs refüje çarparak böyle yan yattı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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