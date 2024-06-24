Ordu'da Muhtar, Husumetlisini Tabancayla Öldürdü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir muhtar, tartıştığı husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olan Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe ile Özkan Öztürk (37) arasında tartışma çıktı. Tartışmada Muhtar Muhammet Öztepe tabancısını çekip Özkan Öztürk'e ateş ederek ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olayı gerçekleştiren muhtar ise polise teslim oldu.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU