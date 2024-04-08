Ordu\'da Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı

Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla Ordu'da polis ekipleri tarafından denetimler sıkılaştırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı öncesi denetimleri arttırdı. Ekipler, trafik kazalarının önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlanması adına il genelinde çeşitli noktalarda çalışmalar yürütüyor. Altınordu ilçesi eski otogar mevkiinde sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, araçlarda emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi.
Denetimlerde kurallara uyan sürücülere teşekkür edilirken, kural ihlali yapan sürücülere ise para cezası uygulandı. Polis ekipleri, bayram boyunca trafik denetimlerini sürdüreceklerini belirterek, sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - ORDU
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Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
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