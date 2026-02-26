Ordu\'da tarihi evin istinat duvarı araçların üzerine devrildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tarihi bir yapının istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Kaledere Mahallesi Çiftehamam Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan tarihi ev kalıntısının çevresindeki istinat duvarı, bölgede etkili olan yoğun yağışlara dayanamayarak çöktü. Çökme esnasında, duvarın yanındaki özel mülk alanında park halinde bulunan otomobiller, üzerine düşen taş ve toprak yığınları nedeniyle zarar gördü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ihbarın ardından olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla sokağı geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

İstinat duvarının kontrollü olarak belediye ekipler tarafından olabilecek tehlikeye karşı yıkılacağı bildirildi. - ORDU