Ordu\'da Sahile Vuran Variller Emniyeti Hareket Geçirdi

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan 3 adet varil, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Olay, Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ünye Belediyesi'ne ait Batıpark Plajı'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyenin güvenlik görevlileri sahilde birbirine bağlı 3 adet varil gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası varillerin tehlikesiz olduğu ve uluslararası gemilerden düşmüş olacağı bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda variller, incelenmek üzere bulundukları yerden kaldırıldı. - ORDU