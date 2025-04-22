Ordu\'da Suçlarla Mücadele Operasyonu

Ordu'da son 1 haftada yürütülen çalışmalarda 29 bin 655 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı, 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında 29 bin 655 şahıs ve 21 bin 643 araç sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 38 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 bin 115 araç kontrol edildi

Jandarma trafik ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 13 bin 115 araç kontrol edildi, 434 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 79 araç trafikten men edildi, 18 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik, il genelinde eş zamanlı olarak yürütülen radarla hız denetimi, seyir halinde cep telefonu kullanımı, standart dışı ışık donanımı, mevzuata aykırı ışık ve sis farı kullanımı denetimi ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik özel trafik denetimleri de gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda ise son bir haftada yapılan aramalarda 85 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanama aparatı ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

İzinsiz kazı yapan 6 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişi yakalandı, muhtelif kazı malzemeleri ile 1 dedektör ele geçirildi, 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU