Ordu'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ordu'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Sikke Ele Geçirildi

Ordu\'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Sikke Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde aranan şahıslar üzerine gerçekleştirilen çalışmada 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tarihi sikke bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

13.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ünye Büro Amirliğince ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede aranan şahıslar üzerine çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Ünye, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Tarihi Eser Operasyonu: 7 Sikke Ele Geçirildi - Son Dakika

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