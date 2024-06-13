Ordu'da Tefecilik Operasyonu: 1 Tutuklama, 2 Adli Kontrol

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Ordu'da polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Altınordu, Fatsa ve Gölköy ilçesinde 3 işyeri, 3 ikamet ve 11 araçta arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 29 adet senet ele geçirildi, B.S. (54), R.Ç. (56) ve A.E.O. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklanırken, R.Ç. ve A.E.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU