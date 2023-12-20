Ordu\'da trafik denetimleri: 10 bin 750 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 750 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 30 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 40 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 65 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 144 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 638 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 53 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 100 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 36 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 750 araç kontrol edildi, 2 bin 520 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU