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Ordu'da trafik denetimleri: 10 bin 750 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimleri: 10 bin 750 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 10 bin 750 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 30 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 40 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 520 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 65 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Ordu\'da trafik denetimleri: 10 bin 750 araç kontrol edildi
20.12.2023 - 14:17,
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 10 bin 750 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 30 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 40 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 65 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 144 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 638 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 53 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 100 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 36 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 10 bin 750 araç kontrol edildi, 2 bin 520 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 25 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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