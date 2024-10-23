Ordu\'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Araç Kontrol Edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 756 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 58 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 46 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 105 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 49 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 57 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 481 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 78 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 180 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 134 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 756 araç kontrol edildi, 2 bin 541 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 47 araç trafikten men edildi ve 46 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU