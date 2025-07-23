Ordu\'da Trafik Denetimleri: 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 96 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 71 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 95 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 49 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 45 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 100 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 411 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 73 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 218 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 178 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 96 araç kontrol edildi, 2 bin 374 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 35 araç trafikten men edildi ve 49 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU