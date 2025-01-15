Ordu\'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 10 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 55 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 65 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 110 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 1 araç sürücüsüne drift yapmaktan, 48 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 670 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 116 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 141 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 83 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 10 araç kontrol edildi, 2 bin 570 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi ve 65 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU