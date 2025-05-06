Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da son haftada 18 bin 715 araç kontrol edildi; 39 kazada 46 kişi yaralandı.

06.05.2025 16:50
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 715 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 39 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 46 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 66 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 68 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 98 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 952 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 91 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 109 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 95 motosiklet sürücüsüne ise kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne ise drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 715 araç kontrol edildi, 3 bin 129 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 34 araç trafikten men edildi ve 66 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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