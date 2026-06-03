Ordu'da Trafik Denetimleri: 34 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da Trafik Denetimleri: 34 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimleri: 34 Bin Araç Kontrol Edildi
03.06.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 2 haftada Ordu'da yapılan denetimlerde 34 bin 402 araç kontrol edildi, 6 bin 369 sürücüye ceza uygulandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son 2 haftada 34 bin 402 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son 2 haftada Ordu genelinde 89 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 119 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 122 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 92 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 82 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 411 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 121 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 223 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 632 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 209 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 34 bin 402 araç kontrol edildi, 6 bin 369 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 63 araç trafikten men edildi ve 122 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Trafik Denetimleri: 34 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu İlk sözleri yüreklere dokundu 3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda böyle bulundu! İlk sözleri yüreklere dokundu
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar 5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

12:35
Ek ifade veren Özkan Yalım’dan Özgür Özel’i zora sokacak iddia
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia
12:15
Ali Babacan, CHP’deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti
11:43
Hayatını kaybeden Reha Muhtar’ın vasiyeti ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı
11:35
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 12:44:12. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Trafik Denetimleri: 34 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.