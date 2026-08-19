Ordu\'da Trafik Denetimlerinde 16 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 16 bin 184 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde son bir haftada 63 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 90 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 40 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 41 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 63 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 540 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 368 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 184 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 68 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 184 araç kontrol edildi, 2 bin 917 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 42 araç trafikten men edildi ve 40 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.