Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin 68 araç kontrol edildi, 51 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin 68 araç kontrol edildi, 51 kişi yaralandı

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Ordu\'da trafik denetimlerinde 18 bin 68 araç kontrol edildi, 51 kişi yaralandı
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Ordu'da son bir haftada 18 bin 68 araç denetlendi; il genelinde 43 yaralanmalı kazada 51 kişi yaralandı. Denetimlerde 2 bin 927 sürücüye işlem yapıldı, 61 araç trafikten men edildi, 55 sürücünün belgesi geri alındı.

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 18 bin 68 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 43 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 51 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 55 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 46 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 145 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 844 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 57 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 243 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 94 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 19 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten ve 1 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 18 bin 68 araç kontrol edildi, 2 bin 927 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 61 araç trafikten men edildi ve 55 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin 68 araç kontrol edildi, 51 kişi yaralandı - Son Dakika
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