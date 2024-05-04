Ordu'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ordu\'da Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

Ordu'da, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici eğitimler verildi. Yaya ve sürücülerin trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla bir alışveriş merkezinde stant kurularak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Ayrıca eğitimlerde alkolün etkisi alkol gözlüğü ile vurgulandı ve çocuklara motosiklet eğitimi verildi.

04.05.2024 18:00
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Ordu'da, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar için bilgilendirici eğitimler düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla yaya ve sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Mayıs 2024 Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Hayatla Yarışılmaz' mottosu ile bir alışveriş merkezinde stant kurularak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ayrıca eğitimlerde alkol gözlüğü ile alkolün etkisi vurgulandı, çocuklar motosiklete bindirilerek eğitim faaliyetleri yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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