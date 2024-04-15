Ordu\'da Trafik Kazası: 2\'si Ağır 5 Kişi Yaralandı

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Ordu'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Uzunisa Mahallesi Akdeniz- Karadeniz Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının cenazesine giden Veysel B.'nin kullandığı 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet K. yönetimindeki 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlarda sıkışanlar kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ağır yaralanan sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Veysel B. yönetimindeki aracın bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU