Ordu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ordu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı

Ordu\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ulubey Belediye Başkanının amcası Arslan Türkcan, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavisi sürüyor.

22.11.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da Tofaş otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası Arslan Türkcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Türkcan'ın kullandığı 52 AEM 870 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Günay Türkcan ve Arslan Türkcan (82) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arslan Türkcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan Türkcan'ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Arslan Türkcan için ilçenin Çağlayan Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkcan, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımda, "Amcam Arslan Türkcan'ı ebediyete uğurladık. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Cenazemize uzaktan yakından katılan, mesaj yoluyla ve arayarak ulaşan, taziyelerini sunup, acımızı paylaşan herkese Türkcan ailemiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, Türkcan ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Ulubey, trafik, Kaza, ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 “Safları sıklaştırın“ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama "Safları sıklaştırın" diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.