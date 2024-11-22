Ordu\'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanının Amcası Uğurlandı

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Ordu'da Tofaş otomobilin kontrolden çıkarak ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası Arslan Türkcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Karacaömer Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Türkcan'ın kullandığı 52 AEM 870 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Günay Türkcan ve Arslan Türkcan (82) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arslan Türkcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arslan Türkcan'ın, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın amcası olduğu ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Arslan Türkcan için ilçenin Çağlayan Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türkcan, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımda, "Amcam Arslan Türkcan'ı ebediyete uğurladık. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Cenazemize uzaktan yakından katılan, mesaj yoluyla ve arayarak ulaşan, taziyelerini sunup, acımızı paylaşan herkese Türkcan ailemiz adına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Cenaze törenine Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, Türkcan ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU