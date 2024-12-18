Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı, 10 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 1 kilo 32 gram metamfetamin, 2,37 gram sentetik kannabinoid, 3,14 gram esrar, 5 adet ecstasy, 5 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında üzerinde ve aracında 1 kilo 18 gram metamfetamin maddesi, 3 hassas terazi ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 400 TL ele geçirilen şüpheli ile yine üzerinde çeşitli miktarda uyuşturucu madde bulunan şahıs gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin devam edeceği belirtildi. - ORDU