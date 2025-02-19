Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 18,5 gram metamfetamin, 1,09 gram sentetik kannabinoid, 15 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, toplamda 10 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU