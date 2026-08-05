Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu\'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Ordu'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araç ve şahısların üzerinde 25,58 gram sentetik kannabinoid ve 32,57 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli, uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta ve araçta bulunan 2 şahsın üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 25,58 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 32,57 gram metamfetamin ele geçirildi. Haklarında, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlarından ayrı ayrı adli işlem yapılan 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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