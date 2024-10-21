Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında 285 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında batı illerine sevkiyat yapan tır içerisinde yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı. Tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamada, piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU
Son Dakika › 3.Sayfa › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 285 Bin Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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