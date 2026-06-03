Ordu'da Yakalanan 32 Şüpheliden 12'si Tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da Yakalanan 32 Şüpheliden 12'si Tutuklandı

03.06.2026 12:47
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Ordu'da polis, 32 şüpheliyi yakalayarak 12'sini tutukladı. 200 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 32 şüpheli şahıstan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada yapılan çalışmalar neticesinde 200 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Polis, Ordu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da Yakalanan 32 Şüpheliden 12'si Tutuklandı - Son Dakika

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