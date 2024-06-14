Ordu'da yapılan operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da jandarma ekipleri tarafından 2024 yılının ilk 5 ayında yapılan çeşitli çalışmalarda toplamda 13 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) 1 Ocak - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde icra edilen operasyonlar açıklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 5 kilo 551 gram kubar esrar, 265 gram skunk, bin 400 gram bonzai, 474 gram metamfetamin, 145 gram kokain, bin 738 adet extacy, 14 bin 222 adet sentetik ecza, 550 gram afyon sakızı, 240 paket kaçak sigara, 86 kilogram kıyılmış tütün, 166 bin 840 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 523 bin 800 adet boş makaron, 103 litre sahte alkol, 3 bin 30 adet cinsel gücü arttırıcı hap, 35 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet kurusıkı tabanca, 37 adet av tüfeği, bin 505 adet fişek, 82 adet muhtelif eski eser, 16 adet tarihi sikke, 3 adet tarihi obje ve 64 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili 13 şüpheli şahsın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. - ORDU