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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 872 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 872 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 12 bin 872 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 29 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 40 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak, hız sınırlarını aşmak, cep telefonu ile konuşmak, emniyet kemeri ve kask kullanmamak gibi ihlaller tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 623 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 71 sürücünün sürücü belgesi geri alındı.

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 12 bin 872 araç kontrol edildi
03.01.2024 - 14:48,
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 12 bin 872 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 29 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 71 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 110 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 32 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 218 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 806 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 92 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 121 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 39 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 12 bin 872 araç kontrol edildi, 2 bin 623 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 28 araç trafikten men edildi ve 71 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
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Ordu, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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