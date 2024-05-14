Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 976 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 976 araç kontrol edildi

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 976 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 976 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 45 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 14 bin 976 araç kontrol edilirken, bin 256 araç sürücüsüne işlem yapıldı ve 29 araç trafikten men edildi.

14.05.2024 17:32
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 14 bin 976 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 45 yaralanmalı ve 1 ölümü trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 66 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 32 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 40 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 87 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 229 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 45 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 124 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 12 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 14 bin 976 araç kontrol edildi, bin 256 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 32 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 976 araç kontrol edildi - Son Dakika

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