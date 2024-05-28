Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 171 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 171 araç kontrol edildi

Ordu\'da yapılan trafik denetimlerinde 15 bin 171 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 15 bin 171 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 45 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 59 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 15 bin 171 araç kontrol edilirken, bin 860 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 21 araç trafikten men edildi ve 48 sürücü belgesi geri alındı.

28.05.2024 14:44
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 171 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 45 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekipler tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 18 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 60 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 658 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 24 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 95 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 42 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 171 araç kontrol edildi, bin 860 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 21 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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