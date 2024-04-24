Ordu'da trafik denetimlerinde 16 bin 640 araç kontrol edildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik denetimlerinde 16 bin 640 araç kontrol edildi

Ordu\'da trafik denetimlerinde 16 bin 640 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 640 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 50 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 16 bin 640 araç kontrol edilirken, 2 bin 515 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 64 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

24.04.2024 12:13
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 16 bin 640 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 50 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 64 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 73 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 38 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 25 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 1001 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 43 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 30 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 160 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 16 bin 640 araç kontrol edildi, 2 bin 515 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 64 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da trafik denetimlerinde 16 bin 640 araç kontrol edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da trafik denetimlerinde 16 bin 640 araç kontrol edildi - Son Dakika
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