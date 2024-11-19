Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar - Son Dakika
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Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar

Ordu\'da yeni doğan bebeğe istismar

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir erkeğin kendi bebeğine istismarda bulunduğu iddiası üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Anneanne tarafından sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası bakanlık, bebeği ve annesini devlet himayesine aldı.

19.11.2024 16:52
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Ordu'da babası tarafından istismara uğrayan bebek ve annesi, devlet himayesine alındı

Ünye ilçesinde, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını öne sürdü.

Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Anneannenin şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da yeni doğan bebeğe istismar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çil:
    yok artık bu ne ya mide bulandırıcı 28 0 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    bu tarz haberlesin hangi ilden gelecegi belli olmuyor.kim yapiyorsa allah bin turlu belasini versin.sebep ekonomik olabilir ekonominin kotu olmasinin bir tek sebebi var ben ekonomistim diyen dunya 5 ten buyuktur diyen ekepeli basgan rte dir.allah kimseyi ekepeyi savunacak kadar kara cahil rte yi savunacak kadar meczup yapmasin.cok amin.en yakin zamanda hocasiyla kavusmasi dilegimle.... 5 16 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Lan bunlar nasıl bir insan ya yuh artık pes dogrusu vallah dünyanın çivisi çikmiş iyice,kıyamet kopsun artık bu ne ya 14 1 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    bu nedir ya insanlık ahlak kalmadı idam şart 12 1 Yanıtla
  • Sema Kircali:
    daha neler duyacağız göreceğiz acaba Allah ıslah etsin sizi 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    İğrenç insanlar 11 0 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    Allah’ın gazabına gelmişizde haberimiz yok… 6 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Bunları haber yapmayın , böylesi mahlukatları hakimle savcıyla uğraştırmayın,meydana bağlayın cezasını halk versin. 6 0 Yanıtla
  • Gürkan Öztürk:
    Biz nereye gidiyoruz anlamadım ; kendi evladın lan o senin yazıklar olsun gerçekten. 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gürkan Öztürk Biz Pazara Alışverişe Gidiyoruz:)) 1 0 Yanıtla
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