Ordu-Giresun Havalimanı tatbikatında ARFF yangına 3 dakikanın altında müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu-Giresun Havalimanı tatbikatında ARFF yangına 3 dakikanın altında müdahale etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu-Giresun Havalimanı tatbikatında ARFF yangına 3 dakikanın altında müdahale etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği pistten çıkan yolcu uçağındaki yangına ARFF ekipleri 3 dakikanın altında müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken uçakta mahsur kalan yolcular tahliye edildi ve yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda, senaryo gereği pistten çıkarak kaza kırıma uğrayan yolcu uçağında çıkan yangına müdahale edilmesi ve yolcuların tahliyesini kapsayan acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri senaryo gereği meydana gelen uçak kazasına 3 dakikanın altında sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve uçakta mahsur kalan yolcuların kurtarılmasını sağladı. Havalimanı ARFF ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen dar kapsamlı acil durum ve ateşli yangın tatbikatına havalimanı iç birimleri de katıldı.

Tatbikat senaryosuna göre teknik aksaklık nedeniyle pistten çıkan yolcu uçağı, pist başının solundaki toprak araziye savrularak kaza kırıma uğradı. Sağ ana iniş takımı kırılan ve sağa yatık şekilde duran uçağın sağ kanat deposundaki yakıtın alev almasıyla şiddetli yangın çıktı. Kule tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ARFF ekipleri, kuru kimyevi tozla başlattıkları müdahaleyi köpük ve su kullanarak sürdürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından solunum cihazı kullanan kurtarma personeli, hidrolik teçhizatlarla uçak içerisinde sıkışan yolcuları kurtardı. Yolcular sol acil çıkış kapılarından tahliye edilirken yaralılar, pist kenarında hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Güvenlik Şefliği olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de havalimanı çevresinde emniyeti sağlayarak yetkisiz kişilerin alana girişini engelledi. Haberleşme ve protokol testi kapsamında dış itfaiye komuta merkezleriyle iletişim kuruldu ancak ekiplerin fiziki olarak olay yerine gelmesi istenmedi.

Tatbikat süresince Acil Durum Operasyon Merkezi (ADOM), Havalimanı Mülki İdare Amiri Onur Şatıroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Havalimanı Müdürü Zeki Şensoy, Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili Serdar Serdaroğlu ve iç birim yetkilileri katıldı. Müdahale ekiplerinin merkezden yönlendirildiği tatbikat, ARFF Şefi Nuri Polat'ın bilgilendirmesi ve birim yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından başarıyla tamamlandı.

Havalimanlarında olması muhtemel uçak kazaları ile bina ve tesis yangınlarına müdahale etmek amacıyla görev yapan ARFF birimleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Uluslararası standartlar gereği acil durumlara 3 dakika içerisinde müdahale etmesi gereken ekiplerin hazır olma durumu, iş başı eğitimleri ve düzenli tatbikatlarla ölçülüyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumHavacılık3. SayfaGüvenlikGiresunGüncelOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
ABD’de idamdan kurtulan Christa Pike’ın damarının yırtıldığı iddia edildi ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
16:47
Yunanistan Kara Kuvvetleri, “anti-drone kafes“ sistemini kullanmaya başladı
Yunanistan Kara Kuvvetleri, "anti-drone kafes" sistemini kullanmaya başladı
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Borsa İstanbul’da sert düşüş İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
16:38
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim’de başlıyor
Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor
16:21
Aziz Yıldırım küplere bindi Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 16:52:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Ordu-Giresun Havalimanı tatbikatında ARFF yangına 3 dakikanın altında müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei