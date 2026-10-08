Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü - Son Dakika
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Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü

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Ordu\'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Ekim'de arazide yol verme kavgasında bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Orhan Artça'nın 62 yaşındaki annesi Nezaket Artça, olaydan 2 gün sonra husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Oğlunu bıçaklayan İbrahim E.'nin ailesinin evine giden Nezaket Artça'nın, şüphelinin anneannesi 72 yaşındaki Emine A.'yı kürekle başından yaraladığı öğrenildi. Bunu gören 52 yaşındaki Emine A.'nın kızı Hacer E., Nezaket Artça'yı tabancayla vurdu. Hacer E. gözaltına alındı.

Korgan'da arazide yol geçirme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 akraba aile arasında yaşanan olaylarda, 2 gün içinde 2 kişi hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından husumetli olduğu ailenin evine giden Nezaket Artça, silahla vurularak öldürüldü.

HUSUMETLİ AİLENİN EVİNE GİTTİ

Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre Nezaket Artça, 2 gün önce oğlunu bıçaklayan İbrahim E.'nin ailesinin evine gitti. Burada akrabaları olan Emine A.'yı evin yanındaki ahırın önünde kürekle başından yaraladı.

ANNESİNİ YARALAYAN KADINA ATEŞ ETTİ

Olayı gören Emine A.'nın kızı Hacer E., annesini yaralayan Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Vurulan Nezaket Artça, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI KADIN FATSA'YA SEVK EDİLDİ

Yaralanan Emine A., ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A., buradan Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hacer E. ise olayda kullanılan tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

2 GÜN ÖNCE OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aynı mahallede 6 Ekim'de, aralarında arazide yol geçirme meselesi yüzünden husumet bulunan Orhan Artça ile akrabası İbrahim E. (26) arasında tartışma çıkmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada İbrahim E., yanındaki bıçakla Orhan Artça'yı yaralamıştı. Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Artça, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından polis tarafından yakalanan İbrahim E., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İbrahim E.'nin, Nezaket Artça'yı vuran Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Aile İçi Şiddet3. SayfaCinayetGüncelKorgan6 EkimKadınOrduSon Dakika

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