 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan Hüseyin H.'nin arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucu, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen şahsın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu
01.01.2024 - 21:23,
Abone Ol

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H.'den haber alamayan arkadaşları durumu mahalle muhtarına ve ardından güvenlik güçlerine bildirdi. Kendisinden yaklaşık bir haftadır haber alınamayan şahıs, yapılan incelemeler sonucu evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen şahsın ölümü ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Olaylar, Güvenlik, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:49
Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
18:47
Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır

Son Dakika
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumrukla saldıran şahıs tutuklandı
18:47 Galata Köprüsü'ndeki dev yürüyüş dünya basınının gündeminde
18:49 Esenyurt'ta köprüye çıkan şahıs kendini boşluğa bıraktı
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 22:48:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement