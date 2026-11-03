Ordu Ünye\'de tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Ünye ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Yangın, ilçenin Gölevi Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.