Ordulu şehit, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Uzman Çavuş Kani Obi(29), memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki 852 rakımlı tepede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada önceki gün icra edilen arama-tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerden Ordulu Uzman Çavuş Kani Obi'nin şehadet haberi, dün Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Fatma ve Server Obi çiftinin çocuklarından biri olan ve bekar olduğu öğrenilen Ordulu şehit Uzman Çavuş Kani Obi'nin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından dün akşam saatlerinde askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı dün gece Korgan Devlet Hastanesi'nde bekletildi.

Sehit Kani Obi için, Korgan ilÇesine bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki Ericek Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehit yakınları burada gözyaşı döktü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çayırkent Gazi Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU