Organize Suç Operasyonu: 20 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşlığını Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınan 26 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'un olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yakalama kararı bulunan 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmişti. İstanbul genelinde yapılan operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve farklı ebatlarda 35 adet fişek, 100 gram uyuşturucu madde ve 65 adet uyuşturucu hap, 79 bin 200 TL nakit para ele geçirilmişti.

Yurt dışında bulunan ve liderliğini Uğurcan Gündoğmuş'un yaptığı çetenin İstanbul genelinde çalıntı araç veya kasklı motosiklet ile 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'iş yeri kurşunlama', 'el bombalı saldırı' ve 6136 SKM suçları olmak üzere toplamda 11 eyleme karıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 23 şüpheliden 20'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL