Organize Suç Operasyonu: 67 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonu: 67 Şüpheli Yakalandı

24.06.2025 08:44
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Bursa merkezli operasyonda 90 milyar TL işlem hacmine sahip organize suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa merkezli 17 ilde hesaplarında 90 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 67 şüphelinin yakalandığını belirterek şüphelilerden; 38'inin tutuklandığını, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerinin işlemlerinin ise devam ettiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşlarımızı çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle (suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; 15 adet soğuk cüzdan, 4 adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL olan 52 adet lüks kol saati ile 42 Milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması' suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu" bilgilerini verdi.

Yerlikaya şöyle devam etti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl jandarma komutanlarımız, kahraman jandarmamız ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Organize Suç Operasyonu: 67 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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