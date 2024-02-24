Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi

Kırklareli\'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti\'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde gerçekleştirilen durgun sulardan geçiş eğitimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerle göz doldurdu. Türk yapımı olan 'Samur' araçları, suya girerek kısa sürede seyyar köprü haline gelerek tank ve askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı.

24.02.2024 10:57
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Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "durgun sulardan geçiş eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göletindeki eğitimin görüntülerini paylaştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Çerkezköy ilçesinde bulunan 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen durgun sular'dan geçiş eğitim göz doldurdu.

Gerçeği aratmayan eğitimde, Türk yapımı olan "Samur" karadan ilerleyip, suya girerek kısa süre seyyar köprü haline geldi. Bu seyyar köprüler kısa sürede tank ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişini sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi - Son Dakika
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