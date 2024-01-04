 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orhangazi'de dolandırıcılık iddiasıyla kaçan kuyumcu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Orhangazi'de dolandırıcılık iddiasıyla kaçan kuyumcu yakalandı

Orhangazi ilçesinde birçok kişiye altın satıp kar vaadiyle emanetinde tuttuğu ve bu sabahtan itibaren haber alınamadığı için kaçtığı iddia edilen kuyumcu Ahmet Ö., Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olağanüstü çalışması sonrası 4 saat içerisinde yakalandı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma sonucunda Ahmet Ö. ve 3 kişi gözaltına alındı.

Orhangazi\'de dolandırıcılık iddiasıyla kaçan kuyumcu yakalandı
04.01.2024 - 01:36,  Güncelleme: 01:38
Abone Ol

Orhangazi ilçesinde birçok kişiye altın satıp kar vaadiyle emanetinde tuttuğu ve bu sabahtan itibaren haber alınamadığı için kaçtığı iddia edilen kuyumcu Ahmet Ö. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olağanüstü çalışması sonrası 4 saat içerisinde yakalandı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'de eşine az rastlanır bir çalışmaya imza attı. Birçok kişiyi yüzlerce milyon dolandırdığı iddia edilen ve hakkında suç duyurusunda bulunulan kuyumcu 4 saat içerisinde yakalandı.

Ortadan kayboldu

Orhangazi ilçesinde deden beri kuyumculuk yapan 44 yaşındaki Ahmet Ö.'den bu sabah itibariyle haber alınamadı. Bazı vatandaşlar, kuyumcu dükkanını da açmayan Ahmet Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özel ekip kuruldu

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nden görevli ekipler, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

4 saat içinde yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde yürütülen soruşturmada ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında Türkiye'de en kısa sürede baş şüphelisi bulunan soruşturmalardan birisine imza atıldı. Ahmet Ö. ve 3 kişi polis tarafından yakalanarak Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orhangazi, Türkiye, Dolandırıcılık, Güvenlik, Yakalama, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Orhangazi'de dolandırıcılık iddiasıyla kaçan kuyumcu yakalandı - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 03:01:17. #1.11#
SON DAKİKA: Orhangazi'de dolandırıcılık iddiasıyla kaçan kuyumcu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement